Ciao Palmiro. Il Covid-19 miete la quinta vittima in Basilicata

Si apre con una triste notizia questa domenica per i lucani. Si registra infatti la quinta vittima con coronavirus in Basilicata. Si tratta di Palmiro Parisi, noto agente di bibite, di Potenza, molto conosciuto in tutta la regione. Da quasi 15 giorni accusava sintomi febbrili, sin dal 13 marzo. Poi dopo una denuncia sui social della famiglia, venne sottoposto al tampone, che diede esito positivo al contagio da Covid-19. Le condizioni di Palmiro negli ultimi giorni si erano aggravate e non è riuscito a vincere la battaglia contro questo avversario invisibile, il virus. Era ricoverato al “San Carlo” di Potenza.

Sono tantissimi in questi minuti i messaggi di cordoglio e i ricordi su Facebook. In tanto ricordano Palmiro per la sua simpatia, sincerità, disponibilità ed onestà. Strappava sempre sorrisi alle persone raccontando le sue barzellette ed era un tifoso del Potenza. Alla famiglia esprimiamo vicinanza e condoglianze per la prematura scomparsa di Palmiro, una delle vittime di una “guerra” combattuta contro l’invisibile.

Claudio Buono