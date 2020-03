La Basilicata piange la quarta vittima con coronavirus. Deceduta donna di Paterno

Ore 21:00 – C’è un’altra vittima in Basilicata con coronavirus. La notizia si è appresa poco fa. Si tratta di un’anziana signora di 86 anni, di Paterno, centro della Val d’Agri. Si tratta della quarta vittima in Basilicata. L’anziana signora era ricoverata all’ospedale “San Carlo” di Potenza, nel reparto di malattie infettive. Stando a quanto trapelato, soffriva di altre patologie pregresse dovute all’età. Ricordiamo che in Basilicata al momento sono 125 le persone in isolamento domiciliare, 45 ricoverate, di cui 19 in terapia intensiva.

Claudio Buono