La solidarietà nell’emergenza. A Vietri di Potenza alcuni ragazzi attivano campagna di donazioni per la Protezione Civile locale

Si susseguono le tante iniziative sul territorio lucano a sostegno delle associazioni di volontariato in prima linea nell’assistenza alle comunità, che stanno affrontando l’emergenza sanitaria. L’ultima iniziativa in ordine di tempo è quella di Vietri di Potenza, dove alcuni ragazzi, amici, si sono attivati per alcune donazioni da destinare all’Associazione Volontari Protezione Civile Vietri di Potenza. I volontari dell’associazione, come tanti altri colleghi sul territorio italiano, stanno lavorando tutti i giorni nelle attività di acquisto spesa e consegna a domicilio della stessa, dei farmaci, consegna mascherine e tante altre iniziative di supporto alla popolazione. Questo il messaggio pubblicato sulla piattaforma Gofoundme che ospita l’iniziativa. “Salve a tutti ragazzi! A causa dell’emergenza COVID-19 abbiamo pensato di creare una raccolta fondi destinata all’Associazione Volontari Protezione Civile di Vietri di Potenza, impegnata in tanti servizi in questi giorni difficili. Il ricavato verrà utilizzato per combattere questa emergenza acquistando delle mascherine e dispositivi di protezione (se necessario) oppure per realizzare iniziative sociali nelle prossime settimane, per le persone bisognose, anche in vista del periodo di Pasqua. Inoltre, se si riesce a raggiungere una buona quota, anche nei prossimi mesi, proporremmo di fare iniziative più importanti a favore delle fasce bisognose. Nel nostro piccolo proviamo a fare qualcosa di buono per una associazione da 11 anni operativa sul territorio, che non ha mai fatto mancare un importante lavoro e sostegno in ogni circostanza. Chiediamo a tutti voi una donazione! Grazie”. L’Associazione, che ha ben accolto e ringraziato per l’iniziativa, ha fatto sapere che in base alla cifra raccolta, si deciderà sul da farsi. Ogni iniziativa sarà a supporto di fasce deboli o della comunità in generale, come l’acquisto di dpi se necessario.