Covid-19, controlli nel Potentino. 3 persone arrestate e 611 denunciate

COVID-19. Aggiornamenti sui risultati dei controlli effettuati nel Potentino dalle Forze dell’Ordine e dalle Polizie Municipali e Provinciale, su coordinamento della Prefettura di Potenza

In relazione alle attività di controllo svolte dalle Forze territoriali di Polizia, dalla Polizia Provinciale e dalle Polizie Municipali dei Comuni della provincia per verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19, si comunica che solo nella giornata di martedì 24 marzo, sono state controllate 1129 persone di cui 61 denunciate ai sensi dell’art. 650 c.p. per mancato rispetto degli obblighi previsti dai recenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e 1602 esercizi commerciali di cui 2 sanzionati amministrativamente. Complessivamente, a decorrere dall’11 marzo 2020, sono stati effettuati 11.743 controlli a persone, di cui 611 denunciate ai sensi dell’art. 650 e 18 ex artt. 495 e 496 c.p. (false attestazioni) e 3 arrestate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 12.654, di cui 1 titolare denunciato e 3 sanzionati amministrativamente.

