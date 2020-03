Vietri di Potenza, l’emozione nel rivedere le maestre. Gli alunni della II^ B in videoconferenza in questi giorni di emergenza sanitaria

L’emozione nel rivedere le maestre è stata grandissima. Ognuno dalle proprie abitazioni, i nove piccoli componenti della classe seconda B dell’I.C. di Vietri di Potenza hanno fatto esperienza, precocemente e loro malgrado, causa l’emergenza sanitaria in atto, della prima videoconferenza della loro vita. Difficile mantenere il silenzio, complicato stabilire un ordine di intervento: la gioia di rivedersi e di rivedere le insegnanti ha sopraffatto Beatrice, Rebecca, Donato, Diego, Generoso, Matteo, Vincenzo, Aida e Carmine e così i nove bimbi, sorridenti e, all’apparenza, senza magone, hanno affrontato il video con la stessa naturalezza vissuta in classe. Felici anche le insegnanti Sonia Cavallo, Francesca D’Elia, Eunice Caivano e Anna Di Mari, che hanno stretto i piccoli in un abbraccio virtuale, restituendo un po’ di quella normalità così improvvisamente “saltata”. In collegamento dalla propria abitazione, anche il dirigente scolastico Vincenzo Vasti, felice di questo primo contatto che ha rotto una distanza incomprensibile ai più piccoli. Le insegnanti stanno valutando se utilizzare in futuro anche questo canale di contatto con i più piccoli. Sin dai primissimi giorni dell’emergenza, hanno assicurato la propria presenza “a distanza”, dialogando con i più piccli attraverso mail e audio messaggi. Certo, vedersi ha un altro significato e restituisce un po’ di quel calore e di quel contatto vissuto tra i banchi di scuola. La speranza è di ripetere a breve l’esperienza. anche se l’augurio più grande rimane sempre, per tutti, quello di vedersi presto dal vivo a scuola. L’incontro è durato circa un’ora ed è stato possibile grazie all’utilizzo della piattaforma Cisco Web Meeting, utilizzata dai docenti per la Didattica a Distanza, nell’ I.I.S. “Einstein-De Lorenzo”, sede di Picerno. I docenti e gli studenti delle classi Quinte dell’Istituto Tecnico ad indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” hanno offerto il loro supporto alle scuole che dovessero avere qualche difficoltà nell’intraprendere le azioni per la Didattica a Distanza, in un clima di collaborazione reciproca così importante in un momento delicato come quello che l’Italia sta affrontando.

redazione