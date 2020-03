Potenza, i militari dell’Esercito operativi da questa mattina. Controlli per verificare il rispetto delle misure

I militari dell’Esercito operativi da questa mattina a Potenza. Saranno in nove unità, organizzati su tre mezzi, a fare controlli in città, nell’ambito delle azioni disposte dalla Prefettura, per il rispetto delle misure imposte da ordinanze e decreti. Agiranno su tre auto e in pattuglie composte da tre unità ciascuna, in varie zone della città capoluogo. L’annuncio era stato dato qualche giorno fa dal prefetto di Potenza, Annunziato Vardè. “Anche nel Potentino utilizzeremo l’Esercito”, aveva dichiarato a conclusione della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi a Potenza con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Il Prefetto aveva già fatto sapere che i nove militari fanno parte di un “contingente di 55 unità e di militari già impiegati in altri servizi in Basilicata e le nove unità saranno impiegate nei controlli per verificare il rispetto delle misure imposte per il contenimento di diffusione del contagio coronavirus”. Effettueranno anche servizi di vigilanza di controllo. Potrebbe essere solo l’inizio di una presenza ben più ampia dell’Esercito sul territorio non solo di Potenza, ma anche in altri centri, in base all’evolversi dell’emergenza su tutto il territorio del Potentino.

Claudio Buono