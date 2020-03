Emergenza Covid-19, scendono in campo i tifosi. A Picerno iniziativa del gruppo “EAM” a favore della Protezione Civile Angels

Sono in “campo”, si può dire senza essere smentiti, ma in molti casi non si vedono. Sono i volontari delle associazioni, e di protezione civile, sempre in prima linea, ed incontro ad ogni rischio, pur di aiutare la popolazione. Per fortuna, c’è chi pensa sempre a loro, al loro lavoro. E anche in Basilicata, in questi giorni, ce ne sono iniziative a favore dei volontari. Una di queste è partita da Picerno, su idea dei tifosi del gruppo “EAM” (Estranei alla Massa). Hanno avviato una raccolta fondi attraverso la piattaforma gofoundme, on-line, a favore dei volontari della Protezione Civile “Angels” di Picerno. Questo il loro messaggio. “In un periodo storico dove l’emergenza CoronaVirus ci vede chiamati tutti in causa, sentiamo il bisogno e il dovere di fare qualcosa per la nostra terra e per la nostra gente! Siamo un popolo fiero, abituato a combattere, dimostriamolo ancora una volta! Il nostro obiettivo è quello di creare una catena virtuosa di solidarietà che coinvolga ultras, cittadinanza e squadra chiamati a sostenere concretamente chi è in prima linea durante questa battaglia. Abbiamo deciso di farlo stando accanto ai ragazzi del gruppo Angels della Protezione Civile di Picerno raccogliendo fondi per l’acquisto di materiali di prima necessità da utilizzare a favore del territorio. Sosteniamo Picerno, perché… Lei è la mia città e la difenderò. Aiutaci anche tu a devolvere la nostra raccolta fondi”. Sono già tante le donazioni. I soldi serviranno per affrontare l’emergenza ed acquistare i beni necessari.

Si potrà fare una donazione cliccando qui.

redazione