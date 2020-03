Il lavoro di un azienda di Tito Scalo per la sicurezza di commercianti e cittadini ai tempi del Covid-19

L’artigianato ed il Made in Italy possono fare molto contro il Coronavirus. Sono tante le aziende in Italia che stanno lavorando, facendo appello al proprio know how, per rispondere alla sempre più urgente domanda di dispositivi di sicurezza personale o per i respiratori da destinare agli ospedali. Il genio italico può fare davvero tanto in questa fase così emergenziale, che fa registrare ancora molte vittime ed un numero sempre più alto di infetti. Proprio nell’ottica di una maggiore messa in sicurezza dei lavoratori più esposti, come farmacisti, tabaccai e tutto il personale degli esercizi commerciali che restano aperti al pubblico, l’azienda Fimel di Tito Scalo ha immaginato e realizzato delle barriere para fiato – para schizzi, modulari, per banco o cassa in plexiglas trasparente, con un comodo passaggio passacarte.

“In questa emergenza sanitaria anche le aziende possono giocare un ruolo fondamentale”, dichiara Giuseppe Meliante, responsabile della produzione della Fimel, “per questo ci siamo dedicati alla produzione di queste barriere in plexiglass che proteggono dal possibile contagio e mettono in sicurezza i lavoratori e gli esercenti”. “La nostra azienda, continua Meliante, è da sempre impegnata per offrire servizi innovativi e progetti a sostegno delle aziende della ristorazione, ma in questa crisi sanitaria ci stiamo impegnando per poter dare a tutti coloro i quali non sono stati interessati dalle misure prese dal Governo di poter lavorare nel massimo della sicurezza e continuare a dare ai cittadini i servizi necessari per la vita di tutti i giorni”. “Pensiamo che queste barriere, conclude Meliante, saranno utili anche quando questa epidemia terminerà, per questo continueremo a produrne per poter dare risposte alle tante richieste che già in queste ore ci stanno pervenendo sia tramite i social della nostra azienda che su Amazon dove sono già disponibili da qualche giorno”.