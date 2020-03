AGGIORNAMENTO – Nuovi contagi in Basilicata. I casi ad oggi sono 84

La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 22 marzo, sono stati effettuati 65 test per l’infezione da Covid – 19. Di questi 53 sono risultati negativi e 12 positivi di cui 1 relativo ad un decesso. I casi positivi riguardano i comuni di: 2 Policoro, 7 Potenza, 2 Marsico Nuovo, 1 Marsicovetere. Nel conteggio sono ricompresi i dati del comunicato stampa diffuso ieri alle 18,00. Con questo aggiornamento, salgono a 84 i casi positivi registrati in Basilicata per l’infezione da Covid-19.

Quindi, per maggiore chiarezza, rispetto alla giornata di ieri, oggi risultano in Basilicata altri 9 tamponi positivi. Ieri erano 75, oggi sono 84. I ricoverati sono 15 nei reparti di malattie infettive e 11 in terapia intensiva. Il totale dei tamponi ammonta a 726.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive. Il prossimo aggiornamento domani, 24 marzo alle ore 12,00.

TUTTI E 84 I CASI DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS IN BASILICATA

2 marzo: 1 caso a Trecchina

6 marzo: 2 casi a Matera

8 marzo: 2 casi a Matera

9 marzo: 2 casi a Genzano di Lucania

10 marzo: 1 caso a Potenza

12 marzo: 2 casi a Potenza

14 marzo: 1 caso a Montescaglioso

15 marzo: 1 caso a Moliterno

16 marzo: 6 casi (1 a Rapolla, 3 a Moliterno, 1 a Rapolla ma residente a Melfi, 1 a Potenza)

17 marzo: 9 casi (4 a Potenza, di cui una residente ad Avellino già ricoverata, 2 a Moliterno, 2 a Villa d’Agri, 1 a Matera)

18 marzo: 5 casi (3 a Potenza, 1 Rionero in Vulture, 1 nella Val d’Agri)

19 marzo: 5 casi (2 a Moliterno, 1 a Marsico, 2 a Rapolla)

20 marzo: 14 casi (10 a Potenza, 2 a Matera, 1 a Paterno, 1 a Tramutola, fino all’aggiornamento delle ore 12:00)

20 marzo: 11 casi (6 a Potenza, 2 a Rapolla, 2 a Barile, 1 a Moliterno, fino all’aggiornamento delle ore 18:00)

21 marzo: 9 casi (1 Policoro, 1 Montescaglioso, 2 Potenza, 5 Matera, 1 Salandra,)

22 marzo: 1 caso a Potenza (alle ore 12:00), 3 casi (comuni non comunicati).

22 marzo: In serata primo decesso lucano con coronavirus, 77enne di Marsicovetere (tampone post mortem)

23 marzo: 9 casi (2 Policoro, 7 Potenza, 2 Marsico Nuovo, 1 Marsicovetere. Di questi paesi, tre casi non specificati sono delle ore 12 del 22/3)

a cura di Claudio Buono