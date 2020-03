Basilicata, emergenza coronavirus. Ignaro benefattore dona delle pizze ai Carabinieri: il ringraziamento dell’Arma

Il Coronavirus non ferma la solidarietà, tanto che un benefattore, nella serata del 21 Marzo, ha pensato di ringraziare i Carabinieri di Matera donando delle pizze. Il gesto è stato molto apprezzato da tutto il personale in servizio ed ha ricordato a tutti, quanto affetto unisca l’Arma ai cittadini tutti, anche e soprattutto in questi drammatici giorni che stanno stravolgendo la vita di tutti gli Italiani.