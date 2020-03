Coronavirus, in barca da La Spezia a Maratea: tre persone denunciate

Da La Spezia al porto di Maratea in barca a vela: tre persone sono state denunciate dalla Polizia locale della città lucana per non aver rispettato le prescrizioni sull’emergenza coronavirus. A darne notizia è “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Le tre persone, a quanto pare, nei giorni scorsi erano già sbarcati a Ischia. Giunti in terra lucana, avrebbero giustificato il loro viaggio dicendo di dover accompagnare il proprietario “malato di cuore” a trasferire l’imbarcazione, acquistata da poco. Ma hanno trovati gli agenti della Polizia Locale ad attenderli. Dopo aver accertato le buone condizioni di salute dei tre uomini, gli agenti li hanno denunciati, ma hanno poi anche chiesto a un’associazione locale di Protezione civile di rifornirli di viveri.

redazione