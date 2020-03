🔴 ULTIM’ORA – Il premier Conte: “Chiudiamo tutte le attività produttive non essenziali”

In serata, alle ore 23:25, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha tenuto una conferenza stampa rendendo noto aggiornamenti importanti ed altre misure decise per contenere al massimo la diffusione del contagio da Covid-19.

“Dobbiamo tutti continuare a rispettare le regole, non abbiamo alternative, dobbiamo resistere, solo in questo modo possiamo tutelarci. Il nostro sacrificio di restare a casa è il minimo rispetto a chi sta rischiando più di noi, come medico, infermieri, forze dell’ordine e tutti i laboratori, come farmacisti, autotrasportatori. Uomini e donne che compiono ogni giorno un atto di amore e responsabilità ”

“Oggi abbiamo deciso di compiere un altro passo, quella di chiudere ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria a garantire servizi essenziali”

“Continueranno a restare aperti supermercati e farmacie. Invito tutti a tenere la calma e creare code ingiustificate”

“L’emergenza sanitaria sta tramutando in piena emergenza economica. Lo Stato c’è, è qui, il governo interverrà con misure straordinarie, in modo da ripartire quanto prima”

Claudio Buono