🔴 ULTIM’ORA – Effettuati altri 21 tamponi, sono tutti negativi. I casi di contagio in Basilicata restano 62

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 DEL 21.3.2020 – La task force regionale comunica che dalle 18 alla mezzanotte di ieri 20 marzo sono stati effettuati 21 test per l’infezione da Covid-19. Tutti sono risultati negativi. La situazione, quindi, rimane invariata. Non ci sono variazioni anche per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri. I tamponi processati nella giornata di oggi saranno resi noti in un comunicato alle 18.

TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE – Per quanto riguarda le 62 persone lucane contagiate, all’Ospedale di Matera 2 pazienti sono ricoverati nel reparto di malattie infettive e uno in terapia intensiva, al “San Carlo” di Potenza 8 ricoverati in malattie infettive e in 5 in terapia intensiva.

TUTTI E 62 I CASI DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS IN BASILICATA

2 marzo: 1 caso a Trecchina

6 marzo: 2 casi a Matera

8 marzo: 2 casi a Matera

9 marzo: 2 casi a Genzano di Lucania

10 marzo: 1 caso a Potenza

12 marzo: 2 casi a Potenza

14 marzo: 1 caso a Montescaglioso

15 marzo: 1 caso a Moliterno

16 marzo: 6 casi (di cui, 1a Rapolla, 3 a Moliterno, 1 a Rapolla ma residente a Melfi, 1 a Potenza)

17 marzo: 9 casi (4 a Potenza, di cui una residente ad Avellino già ricoverata, 2 a Moliterno, 2 a Villa d’Agri, 1 a Matera)

18 marzo: 5 casi (3 a Potenza, 1 Rionero in Vulture, 1 nella Val d’Agri)

19 marzo: 5 casi (2 a Moliterno, 1 a Marsico, 2 a Rapolla)

20 marzo: 14 casi (10 a Potenza, 2 a Matera, 1 a Paterno, 1 a Tramutola, fino all’aggiornamento delle ore 12:00)

20 marzo: 11 casi (6 a Potenza, 2 a Rapolla, 2 a Barile, 1 a Moliterno, fino all’aggiornamento delle ore 18:00)

a cura di Claudio Buono