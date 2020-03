Nel Potentino. Anziani rapinati e massacrati di botte in piena notte

Sgomento e indignazione a Montemilone, comune di poco più di 1500 anime in provincia di Potenza, per quanto accaduto ad una coppia di anziani. Hanno subito una vera e propria rapina dentro la loro abitazione, in piena notte, e sono stati malmenati dai malviventi. A denunciare quanto accaduto è il figlio della coppia, che ha postato su Facebook la foto di uno dei genitori con molte ferite ed allettato. Un avvenimento che ha lasciato nello sconcerto la comunità di Montemilone. “In piena notte e sorpresi nel sonno -ha scritto il figlio- avete rapinato mio padre di 82 anni e mia madre di 77”. L’anziana signora, tra l’altro, era già allettata a causa di un altro incidente avvenuto due mesi fa, con vertebre e costole fratturate. Ma ai ladri tutto ciò non è interessato. “Avete cercato -ha denunciato il figlio- di legare mio padre con delle fascette e, non riuscendoci, lo avete letteralmente massacrato di botte, lasciandolo a terra in una pozza di sangue, come un animale… già sottoposto a tac e a tutti gli accertamenti presso l’ospedale”. I ladri hanno lasciato l’abitazione solo dopo che i due anziani hanno consegnato soldi e oggetti in oro, “nonché dopo aver distrutto il telefono cellulare di mia madre allo scopo di non far chiamare i soccorsi”, ha denunciato il figlio, che ha invitato gli autori dell’efferato gesto a costituirsi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Un fatto assurdo, da condannare, di estrema brutalità, ad opera di soggetti che, ci auguriamo, vengano al più presto individuati ed assicurati alla giustizia. La foto postata sui social dal figlio, con la notizia di quanto accaduto, ha indignato tutti, raggiungendo quasi diecimila condivisioni. Un accaduto che lascia nel panico e preoccupazione l’intera comunità, di certo non abituata a fatti simili.