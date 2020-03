🔴 ULTIM’ORA – 6 nuovi casi di contagio in Basilicata. I casi adesso sono 43

Emergenza Covid-19: analizzati altri 28 tamponi, 6 positivi

La task force regionale comunica che oggi 19 marzo – con aggiornamento alle ore 22.15 – sono stati effettuati altri 28 test per l’infezione da Covid-19. Di questi 22 campioni sono negativi e 6 positivi. Dei casi positivi 3 interessano la città di Potenza, 2 la città di Matera e 1 Paterno. In Basilicata salgono a 43 i casi di contagio da nuovo coronavirus. Il prossimo aggiornamento sarà disponibile alle ore 12 di domani. Un aggiornamento inatteso, dal momento che la stessa task force nel pomeriggio aveva comunicato che non sarebbero seguiti per la giornata ulteriori aggiornamenti.Â

TUTTI E 43 I CASI DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS IN BASILICATA

2 marzo: 1 caso a Trecchina

6 marzo: 2 casi a Matera

8 marzo: 2 casi a Matera

9 marzo: 2 casi a Genzano di Lucania

10 marzo: 1 caso a Potenza

12 marzo: 2 casi a Potenza

14 marzo: 1 caso a Montescaglioso

15 marzo: 1 caso a Moliterno

16 marzo: 6 casi (di cui, 1a Rapolla, 3 a Moliterno, 1 a Rapolla ma residente a Melfi, 1 a Potenza)

17 marzo: 9 casi (4 a Potenza, di cui una residente ad Avellino già ricoverata, 2 a Moliterno, 2 a Villa d’Agri, 1 a Matera)

18 marzo: 5 casi (3 a Potenza, 1 Rionero in Vulture, 1 nella Val d’Agri)

19 marzo: 11 casi (3 a Potenza, 2 a Matera, 2 a Rapolla, 2 a Moliterno, 1 a Paterno, 1 a Marsico Nuovo)

Claudio Buono