Coronavirus, le aziende della grande distribuzione annunciano la chiusura domenicale. Aderisce anche la lucana Gda

Una decisione presa per consentire il giusto riposo ai lavoratori dei supermercati, messi a dura prova in questo grande momento di emergenza nazionale e per garantire adeguati livello di servizio alla clientela. Per questi motivi le aziende dalla grande distribuzione del Mezzogiorno d’Italia annunciano la chiusura domenicale dei propri punti vendita. E tra le principali aziende della grande distribuzione, c’è anche il Gruppo Gda, con le insegne Futura, Pick Up e Conviene. Gruppo originario della Basilicata, di Vietri di Potenza, con sede nel capoluogo di regione. L’obiettivo è, quindi, quello tutelare i lavoratori del settore e garantire adeguati livelli di servizio alla clientela. “La chiusura domenicale -si legge nel documento approvato da diversi gruppi della grande distribuzione- consentirà inoltre di presidiare al meglio i punti vendita negli orari di apertura, limitando gli assembramenti, nonchè di ripristinare più agevolmente le scorte, per un migliore servizio alla clientela”. All’iniziativa aderiscono i gruppi Apulia Distribuzione (Carrefour, market ed exspress), AZ (Master Coop), Gda (Futura, Pick Up e Conviene), Maiora (Despar, Eurospar, Interspar), Megamark (Dok e Famila), Coop e TatòParide. L’occasione è anche quella di ricordare che non è possibile creare assembramenti, oltre all’invito a tutti a recarsi una persona per nucleo familiare nel punto vendita, e di rispettare le misure riportate in tutti i punti vendita, come evitare contatti e rispettare la distanza sicurezza di almeno un metro uno dall’altro.

Claudio Buono