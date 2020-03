AGGIORNAMENTO – Quasi 36mila i contagiati in Italia, oltre 4000 i guariti e 2978 i decessi

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 DEL 18.3.2020 – Sono stati resi noti poco fa i dati aggiornati dell’epidemia da coronavirus, da parte di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la consueta conferenza stampa pomeridiana. I dati dicono che i guariti, alle ore 18:00 del 18.3.2020, sono 4025. I nuovi contagi nell’ultimo giorno sono 4207, per un totale di 35713 persone contagiate. Attualmente i soggetti positivi sono 28.710. I decessi in totale, da quando è iniziata l’emergenza, sono 2978 (475 in più di ieri). Il dato dei contagiati totali, 35713, conteggia anche il numero dei guariti e delle vittime. I pazienti ricoverati con sintomi sono 14.363; 2.257 sono in terapia intensiva (+197), mentre 12.090 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Claudio Buono