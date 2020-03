🔴 Analizzati altri 6 tamponi provenienti da Villa d’Agri. Sono tutti negativi

18.3.2020, ore 11:55 -La task force regionale comunica che oggi 18 marzo – con aggiornamento alle ore 11.30 – sono stati effettuati 6 test su tamponi provenienti da Villa D’Agri per l’infezione da Covid-19. Tutti i tamponi sono risultati negativi al Covid-19. Con questo aggiornamento restano 27 i casi positivi registrati in Basilicata per l’infezione da Covid-19. Si attendono altri esiti.

RIEPILOGO DEI 27 CASI IN BASILICATA

2 marzo: 1 caso a Trecchina

6 marzo: 2 casi a Matera

8 marzo: 2 casi a Matera

9 marzo: 2 casi a Genzano di Lucania

10 marzo: 1 caso a Potenza

12 marzo: 2 casi a Potenza

14 marzo: 1 caso a Montescaglioso

15 marzo: 1 caso a Moliterno

16 marzo: 1 caso a Rapolla

16 marzo: 3 casi a Moliterno

16 marzo: 1 caso a Rapolla (residente a Melfi)

16 marzo: 1 caso a Potenza

17 marzo: 1 caso a Potenza

17 marzo: 1 caso a Moliterno

17 marzo: 2 casi a Marsicovetere-Villa d’Agri

17 marzo: 1 caso a Moliterno

17 marzo: 1 caso a Matera

17 marzo: 2 casi a Potenza

17 marzo: 1 caso a Potenza (paziente di Avellino ricoverata)

Claudio Buono