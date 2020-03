🔴 Altri tre tamponi positivi a Potenza. Adesso i contagi in Basilicata sono 30

La task force regionale comunica che oggi 18 marzo – con aggiornamento alle ore 13.00 – sono stati effettuati 9 test per l’infezione da Covid-19. Di questi: 6 sono risultati negativi e 3 positivi. I casi positivi riguardano tutti la cittĂ di Potenza. Con questo aggiornamento salgono a 30 i casi positivi registrati in Basilicata per l’infezione da Covid-19. Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanitĂ per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

AGGIORNAMENTO ore 14:00: Stando anche a quanto pubblicato su Facebook dal profilo di un locale di Potenza, i tre tamponi positivi di oggi e quelli di ieri riguardanti Potenza cittĂ , sono stati effettuati su un’intera famiglia che gestisce il locale, giĂ in quarantena da diverso tempo e con il locale chiuso da 10 giorni. “Siamo tutti positivi”, ha scritto il profilo del locale “Opificio” su Facebook pochi istanti fa. A loro e tutti i malati da coronavirus, gli auguri di pronta guarigione, con l’augurio che tutto vada per il verso giusto!

RIEPILOGO DEI 30 CASI IN BASILICATA

2 marzo: 1 caso a Trecchina

6 marzo: 2 casi a Matera

8 marzo: 2 casi a Matera

9 marzo: 2 casi a Genzano di Lucania

10 marzo: 1 caso a Potenza

12 marzo: 2 casi a Potenza

14 marzo: 1 caso a Montescaglioso

15 marzo: 1 caso a Moliterno

16 marzo: 6 casi (di cui, 1a Rapolla, 3 a Moliterno, 1 a Rapolla ma residente a Melfi, 1 a Potenza)

17 marzo: 9 casi (4 a Potenza, di cui una residente ad Avellino giĂ ricoverata, 2 a Moliterno, 2 a Villa d’Agri, 1 a Matera)

18 marzo: 3 casi a Potenza

