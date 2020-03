🆘 Nuovo contagio da coronavirus nel Potentino su una donna 86enne. Adesso i contagi in Basilicata sono 32

18.3.2020 – Ore 21:10 – Sono 32 i casi di coronavirus in Basilicata. Pochi minuti fa si √® saputo di un tampone positivo fatto su una donna di 86 anni, residente a Paterno nella Val d’Agri. In serata √® infatti arrivato l’esito degli ultimi 12 tamponi processati nel laboratorio del “San Carlo” di Potenza: 11 negativi ed 1 positivo, appunto, l’anziana donna. In totale quindi sono 32 i casi di contagio da coronavirus in Basilicata, nel dato aggiornato alle ore 21:00 di oggi 18.3.2020. Ricapitolando, complessivamente, oggi sono stati processati 39 tamponi: di questi, 5 sono risultati positivi.¬†¬†

TUTTI I CASI DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS IN BASILICATA

2 marzo: 1 caso a Trecchina

6 marzo: 2 casi a Matera

8 marzo: 2 casi a Matera

9 marzo: 2 casi a Genzano di Lucania

10 marzo: 1 caso a Potenza

12 marzo: 2 casi a Potenza

14 marzo: 1 caso a Montescaglioso

15 marzo: 1 caso a Moliterno

16 marzo: 6 casi (di cui, 1a Rapolla, 3 a Moliterno, 1 a Rapolla ma residente a Melfi, 1 a Potenza)

17 marzo: 9 casi (4 a Potenza, di cui una residente ad Avellino già ricoverata, 2 a Moliterno, 2 a Villa d’Agri, 1 a Matera)

18 marzo: 5 casi (3 a Potenza, 1 Rionero in Vulture, 1 nella Val d’Agri)

Claudio Buono