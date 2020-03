🎬 Se capite questo video, capirete perchè restare a casa #iorestoacasa

“Io resto a casa”. E’ lo slogan, l’hashtag #iorestoacasa, la frase, che più in questi giorni difficili viene ripetuta, ricordata, sottolineata, riproposta, sui social e nei messaggi audio e video. Al momento, è l’unico comportamento in grado di affrontare e combattere questo virus. Quel virus che cammina e facilmente si allarga a macchia d’olio si può combattere stando a casa. E in questo video -tratto dal web- melandronews.it prova a convincere tutti l’importanza del comportamento di ogni singola persona. Pochi secondi per far capire cosa significa davvero #iorestoacasa e quali saranno i risultati.

redazione