Coronavirus, i dati in Italia aggiornati alle ore 18 di oggi: altri 349 decessi e 414 guariti

Questi i numeri odierni relativi all’epidemia coronavirus. I guariti sono nelle ultime 24 ore 414, per un totale di 2749 dall’inizio dell’emergenza. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi 2470, numero a ribasso, anche se non sono pervenuti i dati di Puglia e della provincia di autonoma di Trento. Il trend, quindi, è in ribasso. Il totale attuale dei positivi e pari a 23073, di questi 10197 sono isolamento domiciliari senza sintomi o lievi, 1851 in terapia intensiva (10 %). Le persone decedute nell’ultimo giorno 349 deceduti (il giorno precedente i deceduti erano 368).

I dati sono stati resi noti pochi istanti fa dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa giornaliera delle ore 18:00.

Claudio Buono