Gli psicologi della Basilicata sul coronavirus. Ecco un vademecum per i lucani

Nota Presidente Langone su vademecum di aiuto a cittadini e professionisti psicologi e richiesta supporto psicologico per operatori sanitari

“In questo delicato momento, l’Ordine degli Psicologi della Basilicata è attivo e attento allo stato psicofisico di tutta la comunità. Nei giorni scorsi, abbiamo redatto e condiviso un vademecum, rivolto tanto ai nostri iscritti quanto alla cittadinanza, al fine di diramare il supporto della nostra professione, in maniera intelligente e con le dovute precauzioni e aiutare la collettività a gestire questa situazione, in modo responsabile e consapevole, limitando gli episodi di ansia e panico”, ha dichiarato la presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata, la dott.ssa Luisa Langone. “L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova il nostro Servizio Sanitario Nazionale- ha continuato la dott.ssa Langone- e portando alla luce la necessità di sostenere, con adeguato supporto psicologico ed emotivo, gli operatori, i pazienti con le loro famiglie e la popolazione in generale”. “In quest’ottica –ha concluso la presidente Langone- ho richiesto all’Assessore Regionale alla Salute e Politiche Sociali e alla Regione Basilicata di intensificare la presenza di professionisti psicologi all’interno del Sistema Sanitario Regionale, al fine di rafforzare il supporto psicologico rivolto agli operatori sanitari e prevenire l’insorgere di possibili disturbi post traumatici in tutta la popolazione”.