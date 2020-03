Coronavirus, la situazione aggiornata in Italia. 1809 vittime, oltre 20mila i malati

Puntuali sono arrivati gli ultimi dati aggiornati in riferimento all’emergenza sanitaria nazionale. Li ha resi noti come di consueto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. In totale si è saputo che le vittime del coronavirus in Italia sono 1809 alle ore 18:00 di oggi 15 marzo. In un solo giorno c’è stato un aumento di 368 morti rispetto a quello precedente. Basti pensare che sabato l’aumento era stato di 175 vittime. Per quanto riguarda le persone guarite su tutto il territorio nazionale, sono in totale 2.335. Un aumento di 369 persone guarite in più rispetto a ieri. In totale i malati di coronavirus in Italia sono 20603. Rispetto a ieri c’è stato un incremento di 2.853 contagiati. Il numero complessivo dei contagiati (comprese vittime e guariti) ha raggiunto quota 27747.

Drammatica la situazione in Lombardia. In totale i positivi 13.272. Rispetto alla giornata di ieri sono 1.587 in più. I ricoverati nei vari ospedali sono 4898 (602 in più rispetto a ieri). Una crescita costante ma non esponenziale, hanno fatto sapere i medici. I pazienti ricoverati in terapia intensiva aumentano solo di 25: ad oggi sono 757 in totale.

Claudio Buono