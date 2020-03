14.3.2020, ore 9:00 – Sono peggiorate le condizioni del paziente ricoverato all’ospedale “San Carlo” di Potenza per Covid – 19. I sanitari nelle ultime ore sono stati costretti a trasferirlo in terapia intensiva. Al momento non ci sono altri aggiornamenti. Lo riferisce la task force regionale. Si tratta uno dei contagiati. Non è stato reso noto di quale paziente, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbe l’uomo di Potenza.

-redazione-