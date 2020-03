Ore 21:50 – Il laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza in serata ha analizzato altri 9 tamponi, risultati tutti negativi al Covid-19. Lo rende noto la task force regionale. Quindi, in totale oggi sono stati 19 i tamponi analizzati, di cui uno risultato positivo (una persona di Matera). Al momento sono 11 i contagiati in Basilicata. (Basilicatanet)

Redazione