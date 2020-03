Emergenza coronavirus, a Potenza i volontari della Protezione civile attivati dal Sindaco per i controlli nei pressi delle attività

Su incarico del Sindaco e della comandante della Polizia locale, la Protezione civile comunale ha attivato le associazioni di volontariato per effettuare un’azione di controllo, sul territorio comunale, presso le strutture di vendita medie e grandi, individuate all’art.1 lett.R , del DPCM 8 marzo 2020 . “In particolare – spiega il responsabile Pino Brindisi – si raccomanda la verifica del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e l’ingresso contingentato e ordinato presso le strutture commerciali indicate, fornendo all’occorrenza, tutte le informazioni utili al rispetto delle norme agli avventori in coda. Effettuiamo queste operazioni con la massima discrezione, professionalità e sempre nello spirito di servizio e collaborazione con la cittadinanza. I volontari sono dotati dei dispositivi di protezione personale (mascherine e guanti), e abbiamo chiesto agli stessi di segnalarci tempestivamente ogni eventuale violazione”. Sempre la Protezione civile comunale ha autorizzato l’associazione ‘Io Potentino Onulus’, nell’ambito del progetto ‘Magazzini sociali’, a farsi promotrice di una raccolta fondi da destinare alla stessa Protezione civile cittadina. Nel manifesto usato per pubblicizzare l’iniziativa si specifica che “quanto raccolto, esclusivamente attraverso mezzi tracciabili, verrà trasferito integralmente, ogni 72 ore”, dal conto corrente della Onlus alla Protezione civile “per sostenere parte delle differenti spese vive affrontate quotidianamente”, per informazioni si può contattare il numero telefonico 339 1066678.