“Uscire per lo stretto necessario ed indispensabile. Anche chi esce a piedi dovrà portare con sè l’autocertificazione”. E’ la risposta di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, data in serata ad una giornalista che in conferenza stampa aveva fatto una specifica domanda. Durante l’incontro con la stampa, Borrelli ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus.

Claudio Buono