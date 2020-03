🔴 Nuovo caso di coronavirus in Basilicata. Si tratta di un 77enne di Potenza

Nuovo caso di contagio da coronavirus in Basilicata. E il numero sale a otto. Si tratta di un 77enne di Potenza. L’uomo, secondo quanto trapelato, nei giorni scorsi avrebbe partecipato ad un funerale nel salernitano, dove avrebbe contratto il virus. Al funerale avrebbero partecipato persone provenienti dal nord. L’uomo è attualmente in isolamento nella sua abitazione. I sanitari stanno valutando la possibilitĂ di trasferirlo in ospedale o continuare a monitorarlo dal suo domicilio. In Basilicata oggi sono stati analizzati otto tamponi, di cui uno risultato positivo. Sono quindi in totale otto le persone contagiate che risiedono sul territorio lucano. Stazionarie le condizioni di salute di tutti i pazienti lucani risultati positivi al nuovo coronavirus. La notizia dell’uomo potentino contagiato è stata confermata poco fa dal sindaco del capoluogo, Mario Guarente, in un post sul proprio profilo Facebook. Alle ore 20:40 è arrivata anche la conferma della task force della Regione Basilicata. SarĂ effettuato il tampone anche sulla moglie dell’uomo potentino.Â

redazione