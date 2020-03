Potentino, controlli dei carabinieri. Denunciate 6 persone e 5 segnalate alla Prefettura

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i Reparti dipendenti, in questi ultimi giorni ha intensificato le attività di controllo del territorio nei numerosi comuni potentini e lungo le principali arterie di comunicazione.

Nel dettaglio, in ragione delle diverse infrazioni accertate, i Carabinieri dei rispettivi Comandi Stazione e Compagnia hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 6 persone, responsabili di violazioni di carattere penale in materia di armi, sostanze stupefacenti e circolazione stradale, sequestrando 3 coltelli e 4 grammi di marijuana, nonché ritirando 2 patenti di guida.

In particolare, a:

Rionero in Vulture , un 21enne di Matera, che, a seguito di un controllo del territorio, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello “a carta di credito”, immediatamente sequestrato;

Potenza , un 43enne di origini marocchine, il quale, a seguito di un controllo alla circolazione, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una valigetta con alcuni strumenti da effrazione, un piede di porco ed una mazza in legno, lunga cm. 45, il tutto all’interno del bagagliaio dell’autovettura da lui condotta. Quanto scoperto è stato sequestrato; , un 43enne di origini marocchine, il quale, a seguito di un controllo alla circolazione, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una valigettacon alcuni strumenti da effrazione, un piede di porco ed una mazza in legno, lunga cm. 45, il tutto all’interno del bagagliaio dell’autovettura da lui condotta. Quanto scoperto è stato sequestrato;

Marsicovetere , un 68enne di Moliterno, che, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico. L’arma bianca è stata sequestrata;

Ripacandida , un 73enne di Lavello rramanico, rinvenuto all’interno dell’abitacolo del mezzo e sequestrato;

Pietragalla , un 18enne di Avigliano, che, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, in evidente stato di alterazione psicofisica e dopo essere stato sottoposto ad accertamento tossicologico, è risultato positivo all’assunzione di stupefacenti del tipo “cannabinoidi”. La patente di guida è stata ritirata, mentre l’autovettura è stata affidata al legittimo proprietario. Contestualmente, il giovane ed altri due suoi amici, un 29enne di Potenza ed un 20enne di Pietragalla, con lui a bordo dell’auto, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di grammi 1,5 di “marijuana”, immediatamente sequestrati;

Lavello, un 42enne del posto, il quale, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, in evidente stato di alterazione psicofisica e dopo essere stato sottoposto ad accertamenti presso una struttura ospedaliera, è risultato positivo alla “cocaina” e con un tasso alcolemico superiore al valore consentito. La patente di guida è stata ritirata, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Sono state anche segnalate alle rispettive Prefetture, per uso personale di stupefacenti, altre 2 persone residenti a Genzano di Lucania e nella provincia di Salerno, sorprese in possesso, complessivamente, di grammi 2,5 di “marijuana”. Nei giorni a seguire, sempre in chiave preventiva e al fine di assicurare maggiore sicurezza per i cittadini, analoghe attività d’Istituto saranno attuate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, presidiando, lungo la rete viaria, gli incroci e i più significativi punti di snodo stradale.