Basilicata, fermo a 5 il numero delle persone contagiate. Dal nord sono rientrate oltre 200 persone

Sono 13 i tamponi effettuati oggi i cui risultati di laboratorio verranno resi noti in serata dalla task force regionale. È fermo a 5 il numero dei casi accertati in Basilicata. La Protezione civile, che nelle scorse ore ha effettuato il censimento, ha registrato l’arrivo in Basilicata di 204 persone provenienti dal nord Italia. Al numero verde regionale 800996688, dalle ore 8.00 alle 16.00 di oggi sono arrivate 600 chiamate da parte dei cittadini. Intanto il presidente della Regione, Vito Bardi, ha rivolto un nuovo appello ai cittadini attraverso un video pubblicato sul portale istituzionale.