“Italia Gioca”, a Pescopagano si lavora per organizzare la finale nazionale

Conflitti mondiali, crisi economiche, stragi ed attentati terroristici, catastrofi naturali. Devastazioni ambientali, sono tutti fenomeni e situazioni che hanno segnato la storia del nostro Paese ma che non ci hanno mai annientato! E ora?, qualcuno può immaginare che un subdolo e maledetto agente patogeno distrugga la nostra voglia di semplice e speciale normalità? Vi sbagliate! Per questo motivo e più di prima,siamo convinti di realizzare la finale nazionale giochi. L’associazione Nazionale Italia Gioca, l’associazione Ofantiadi, il Comune di Pescopagano, hanno iniziato le grandi manovre per arrivare pronti ed accogliere la grande sfida dei giochi senza frontiere Nazionali tra regioni a luglio 2020 a Pescopagano. Stay tuned, To be continued”. E’ questo il messaggio, pubblicato su Facebook, che annuncia delle “grandi manovre” a Pescopagano per portare ed organizzare la finale nazionale dell’edizione 2020 di “Italia Gioca”, una grande iniziativa che richiama paesi e squadre da tutt’Italia con un divertimento sano, solidarietà e condivisione delle esperienze delle varie realtà. Pescopagano, più degli anni scorsi, si candida ad ospitare la finale nazionale dei giochi che sono in particolare anche amicizia, con spirito goliardico e tanto spettacolo. “Tutto questo mix – fa sapere il comitato promotore – racchiude il gioco sano (e non quello che genera ludopatie), un’attività che non presuppone fini utilitaristici e capace di aggregare le persone. Il gioco aiuta a cogliere la propria vera essenza ed è uno degli strumenti più efficaci di inclusione sociale, se privo di competizione esasperata, per combattere gli egoismi, le barriere, le “frontiere” di tutti i tipi, capace di creare dei legami tra le diverse persone a prescindere dalle loro diversità di pensiero, credo religioso e politico, età, sesso, nazionalità. Unire le diversità, essere “senza frontiere”, creare relazioni di amicizia, favorendo nuovi gemellaggi tra paesi e culture diverse: questa è l’idea dei Giochi Senza Frontiere, famoso programma televisivo trasmesso dalla Rai per circa 30 edizioni, da cui prende spunto il progetto di Italia Gioca senza frontiere Asd”. Italia Gioca è un movimento che richiama migliaia di spettatori, 200mila persone nelle dirette tv e sui social e centinaia di persone aderenti. Nei giorni scorsi il sindaco di Pescopagano, Crescenzo Schettini, ha scritto anche al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, chiedendo un supporto affinchè Pescopagano riesca nel sogno. E tutti noi tifiamo affinchè tutto ciò venga realizzato.

Claudio Buono