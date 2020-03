Coronavirus, quinto caso in Basilicata. Contagiato il figlio di un uomo risultato positivo in mattinata

Salgono a cinque i casi positivi al coronavirus in Basilicata. Si tratta di un giovane di Matera, figlio del paziente ricoverato nel reparto di malattie infettive del Madonna delle Grazie (la cui notizia della positività era stata data stamattina – articolo qui) Il giovane, venuto in contatto nei giorni scorsi con turisti provenienti dall’area rossa, è stato sottoposto a tampone durante le fasi di accertamento della catena dei contatti avuti dal padre, per il quale si erano già esclusi contatti con il primo contagiato della città dei Sassi. Il giovane è seguito presso la propria abitazione.

Lo comunica la task force regionale, che inoltre comunica: “al momento non è in corso la processazione di altri tamponi”.