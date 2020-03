Coronavirus, altri due casi in Basilicata. Contagiati due docenti universitari

“Ci sono altri due casi di Coronavirus in Basilicata: dopo l’uomo di Trecchina (Pz) contagiato nei giorni scorsi, sono risultati positivi al tampone due professori dell’UniBas, Università della Basilicata, che erano stati a Udine per partecipare a un convegno, al quale sono rimasti infetti oltre dieci docenti, che risiedono in diverse parti d’Italia. Uno dei due professori è l’uomo di Cellamare (Ba), di cui si ha avuto notizia nella serata di ieri, e che era in quarantena già da oltre dieci giorni. L’altro, che vive a Matera, ricopre un incarico di rilievo in ambito universitario, avrebbe partecipato ad alcune riunioni, e le autorità stanno risalendo alla catena di persone che ha incontrato per disporne la quarantena. Le condizioni di entrambi non destano preoccupazioni: si trovano nelle loro rispettive abitazioni”. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, in attesa dell’ufficialità da parte della task force della Regione Basilicata, che potrebbe arrivare a breve. Proprio quest’ultima nella serata di ieri, verso le ore 21, aveva reso noto che si era in attesa dei risultati di due test, quasi certamente i due che si è saputo essere positivi al coronavirus. Questa la nota di ieri sera della Regione: “Sono nove i test diagnostici e di screening eseguiti nel tardo pomeriggio di oggi (ieri 5.3.2020). Di questi sette hanno fatto registrare esito negativo e due sono ancora in fase di processamento e i risultati saranno resi noti nella mattinata di domani. Lo rende noto la task force regionale, precisando che al momento stati effettuati in totale 63 test (di cui 1 positivo e 2 in attesa di esito). Dopo una serie di controlli medici è invece rimasto presso la propria abitazione il paziente di Trecchina positivo al nuovo coronavirus per il quale questa mattina era stato ipotizzato un trasferimento, in via precauzionale, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza. Per informazioni sull’emergenza Coronavirus è possibile rivolgersi al numero verde 800996688, attivo tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00”.

