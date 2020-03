POTENZA – Domenica 8 marzo 2020, alle ore 10.55, la S. Messa sarà trasmessa su RaiUno dalla Cattedrale di San Gerardo. Lo riporta il portale di informazione della Chiesa Cattolica Italiana. Regia di Simone Chiappetta e commento di Orazio Coclite.

AGGIORNAMENTO: In seguito alla pubblicazione del decreto della Presidenza del Consiglio, la diretta su RaiUno della S. Messa dalla Cattedrale di Potenza, prevista per domenica 8 marzo, è rinviata. La S. Messa sarà celebrata alle 11.30, come di consueto.