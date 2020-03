Coronavirus, scuole e università chiuse in tutta Italia fino a metà marzo: si attende la decisione del Governo

Chiusura delle scuole e università in tutta Italia almeno fino a metà marzo. E’ questa l’ipotesi avanzata dal Governo che potrebbe essere ufficializzata tra qualche ora, a conclusione della riunione dell’Esecutivo che si è riunito a Palazzo Chigi per studiare le misure da mettere in campo. Il decreto, se sottoscritto, andrà in vigore da domani mattina e porterà la firma odierna. Il Governo, prima di adottare questa misura, ha chiesto il parere di una commissione scientifica, che – a quanto pare – avrebbe consigliato la chiusura, per un mese, degli eventi sportivi in tutta Italia. Misura, quest’ultima, che si sta approfondendo e si attendono decisioni. Il ministro della Salute, lucano, Roberto Speranza, si era già detto favorevole alla chiusura di scuole e atenei. Inoltre si è appreso che il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli è in auto-isolamento (si tratta di una misura del tutto precauzionale, dopo che il Ministro aveva incontrato l’assessore lombardo Alessandro Mattinzoli, quest’ultimo risultato positivo al Covid-19). Mentre il viaggio in Mozambico del presidente della repubblica, Sergio Mattarella, previsto dal 10 al 12 marzo, è stato ufficialmente rinviato. Non è escluso che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a breve terrà una conferenza stampa per spiegare le misure adottate.

Claudio Buono