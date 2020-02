Basket, un “gigante” arriva a Potenza. Ecco il serbo Micic, uno dei cestisti più alti del mondo

Uno dei cestisti più alti del mondo arriva a Potenza. Si tratta di Dalibor Micic, il colpo di mercato dell’ASD University Basket Potenza, squadra che milita nel campionato di Serie D. Il cestista proveniente dalla serbia è fra gli atleti più alti al mondo (224 cm) e, in un campionato come la serie D, può certamente fare la differenza in campo. La squadra potentina, nonostante sia penultima in classifica, si trova comunque a soli due punti dall’ultimo posto disponibile per accedere ai play-off, quindi l’arrivo del giocatore serbo può aiutare non poco al raggiungimento di tale obiettivo.

La squadra universitaria, dopo lo slittamento in avanti di tutto il calendario di serie D, affronterà (virus permettendo) domenica prossima in casa il forte Basket Solofra attualmente secondo in classifica. Un “gigante” per la formazione potentina.