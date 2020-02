“Ciaspolando Verso Sud”, domani sul versante lucano del Pollino l’edizione numero 7

Domenica 1 Marzo 2020 appuntamento nel Parco Nazionale del Pollino per la VII edizione di Ciaspolando Verso Sud. La neve caduta nelle ultime ore dai 1500 metri in su permetterà agli organizzatori, Asd Pollino Discovery e Infopollino Centro Escursioni, di svolgere domenica 1 marzo una ciaspolata nei boschi del Parco Nazionale del Pollino accompagnati dalle Guide Ufficiali del Parco. Non si riuscirà a svolgere invece la gara amatoriale di 5 km prevista perché l’innevamento sul campo di gara di Piano Ruggio di Viggianello (1550 m slm) non è sufficiente a garantire la battitura della pista. Nel bosco di Colle Impiso invece, nella fitta faggeta di Serra del Prete, dove la neve caduta a dicembre si è conservata, la neve c’è e e per tutti coloro che vorranno si potrà partecipare a ciaspolate turistiche o di media difficoltà, organizzate dalle Guide. L’appuntamento è per le ore 9,30 in località Piano Visitone. Per prenotarsi basterà contattare la segreteria organizzativa al numero 338.2333888.