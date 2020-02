“Un poster per la pace”, sabato a Picerno la premiazione dei vincitori con il Lions Club all’Istituto Comprensivo

Il Lions Club Potenza Pretoria ha partecipato con quattro scuole lucane (Leopardi, La Vista e Don Milani di Potenza e Scuola Media di Picerno – Pz) e 570 disegni al concorso del Lions Club International “Poster della Pace”. Al concorso di quest’anno hanno partecipato in tutto il mondo 450.000 concorrenti. Sabato 29 Febbraio alle ore 10,00 nell’Aula Magna dell’istituto comprensivo di Picerno ci sarà la manifestazione finale con la mostra dei disegni e la premiazione dei vincitori della selezione locale. Il livello dei disegni e delle riflessioni che li hanno ispirati è stato elevatissimo, tanto è vero che oltre ai primi tre classificati ci sono numerosissime menzioni di merito; al di là dei disegni prescelti ha vinto soprattutto la voglia dii tutti i ragazzi di mettersi in gioco in modo positivo e costruttivo. “Un ringraziamento va quindi ai ragazzi ed al corpo docente, in particolare al prof. Gerardo Viggiano ed al dirigente scolastico Vincenzo Vasti. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto ed invitiamo tutti a partecipare a questa giornata di festa”, sottolinea il presidente del club, Rocco D’Amato.