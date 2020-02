Vigili del fuoco di Potenza, questa mattina alle ore 08.40 circa, sono intervenuti nel rione Poggio Tre Galli a Potenza, per l’incendio di una condotta del gas. Una ditta incaricata per dei lavori, durante le operazioni di scavo, ha rotto accidentalmente una tubazione, provocando la fuoriuscita di gas che subito dopo si è incendiato. I Vigili del fuoco giunti sul posto con una autopompa ed una autobotte e sette uomini, hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area interessata, permettendo al personale dell’Italgas di effettuare le operazioni di ripristino della condotta. Sul posto Polizia di Stato, Polizia Locale e personale Italgas.