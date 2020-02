🎥 Il video-messaggio del governatore Bardi e la nuova ordinanza rivolta esclusivamente agli studenti lucani

E’ arrivata l’ufficialità circa il chiarimento per l’ordinanza firmata dal governatore lucano, Vito Bardi, riguardo la quarantena per tutti i lucani di rientro in Basilicata. Adesso, ufficialmente, nell’ordinanza viene precisato che il riferimento va solo agli studenti, dal momento che molte Regioni del nord hanno disposto la chiusura delle Università , la possibilità che gli studenti lucani rientrino è alta. Per questo “tutti gli studenti residenti in Basilicata che rientrano in regione provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni dovranno comunicare la propria presenza ai competenti Servizi di Sanità Pubblica -attraverso i numeri telefonici disponibili sul sito delle Aziende Sanitarie di Potenza e Matera- per l’adozione delle misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”. Inoltre, ha scritto Bardi, “i Sindaci di tutti i Comuni della Basilicata in collaborazione con tutte le altre istituzioni comunali censiranno gli studenti provenienti dalle suindicate regioni comunicando i dati agli uffici di sanità pubblica delle Asl di competenza”. Di seguito il video-messaggio del governatore lucano pubblicato sul profilo Facebook della Giunta Regionale di Basilicata.

Claudio Buono