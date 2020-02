Savoia di Lucania, il 25 febbraio la 19esima edizione del “Carnevale Salviano”

Il carnevale 2020 a Savoia di Lucania è alle porte. Come ogni anno il comitato spontaneo invita a festeggiare tutti insieme per una nuova iniziativa nel piccolo ma grazioso centro salviano. Come sempre Pulcinella insieme ai bambini camminerà per le vie del paese a raccogliere tutto ciò che la popolazione ha da offrire per poi consumare tutto in piazza. L’appuntamento è per il 25 febbraio dalle ore 18:00. Premi per il carro più bello, la maschera più bella e la maschera del “munaciedd” più bella. Info sull’evento Facebook cliccando qui.