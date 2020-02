Il 25 marzo sarà il “Dantedì”, giornata dedicata a Dante Alighieri. Dal comitato “Torracchiani” di Pietrapertosa un concorso culturale

Il prossimo 25 marzo sarà il Dantedì, giornata nazionale dedicata al sommo poeta Dante Alighieri, autore della Divina Commedia. Il comitato Torrachiani di Pietrapertosa non poteva non celebrare tale ricorrenza essendo stato Francesco Torraca tra i primi commentatori della magnifica opera dantesca. Un concorso culturale dal titolo “Se la Divina Commedia fosse cibo” ricorderà tale occasione con il preciso intento di unire cultura e cibo, il “buon gusto” alla letteratura. Nelle opere di Dante numerosi sono i riferimenti al cibo. Dalla cantica dell’inferno con i diavoli che incitano i loro sguatteri a immergere le anime dei dannati nei pentoloni degli inferi al “pan de li angeli” nutrimento di misteri divini del secondo canto del Paradiso. Golosità di beatitudine, golosità di condanna per l’eccessivo amore per il cibo. Su queste considerazioni chiunque, italiano o straniero, purché maggiorenne, si potrà cimentare nel comporre un racconto breve, una poesia o scattare una foto che sia la personale interpretazione della Divina Commedia in cibo. Amanti della cucina e della letteratura potranno richiedere informazioni al comitato Torrachiani all’indirizzo email: torrachiani@tiscali.it. Al vincitore sarà offerto un pernottamento per due persone presso il B&B “La Casa di Penelope e Cirene” a Pietrapertosa, luogo natale del Torraca. La premiazione il 25 marzo 2020 presso la Gelateria Caruso di Potenza dove celebreremo la golosità con leggiadria e bontà.