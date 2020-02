Tito Scalo, ecco Piazza della Repubblica. L’inaugurazione sabato 22 febbraio

“Non solo un impegno politico ma un sogno che si realizza. Dare dignità e rafforzare l’ identità di un territorio che reclama una nuova qualità urbana. Come amministrazione comunale, sin dal precedente mandato abbiamo fatto scelte chiare, assumendoci non poche responsabilità, affinché si perseguissero e realizzassero questi obiettivi. E ora arriva Piazza della Repubblica, l’agorà ideale per riportare al centro i cittadini di Tito Scalo, i loro diritti ed i loro bisogni”. Annuncia così Graziano Scavone, sindaco di Tito, l’inaugurazione di Piazza della Repubblica a Tito Scalo, in programma sabato 22 febbraio dalle ore 17:30. Saranno presenti, insieme al sindaco, Rocco Guarino (presidente della provincia di Potenza), Nicola Pavese (presidente associazione Matera Ferrovia Nazionale), Fabio Rapuano (responsabile unità territoriale Sud-Est Salerno RFI), Donatella Merra (assessore regionale alle Infrastrutture) e Salvatore Margiotta (sottosegretario Ministero Infrastrutture e Trasporti). Cerimonia di benedizione della piazza con don John Kennedy Selvaraju e taglio del nastro da parte delle autorità. Segurià, alle 18:45, aperitivo al “Binario 74”, poi l’apertura della mostra “Presenze delle Ferrovie dello Stato in Basilicata”. Durante l’iniziativa animazione per bambini.

Claudio Buono