Il trading online tra guide, notizie e novità

Per chiunque sia affascinato dal mondo del trading online e impieghi il proprio tempo libero nel tentativo di capirci qualcosa, apprendendo i termini fondamentali del mondo della finanza, come si usano determinati strumenti e come si leggono determinati grafici, muoversi a casaccio può risultare più deleterio che altro.

Come viene giustamente sottolineato dagli esperti di tradingonlinebroker.com anche nel trading online ci vuole metodo e disciplina nell’approccio alle informazioni e all’enorme quantità di dati che circolano sul web. Per questo motivo abbiamo deciso di semplificare la vita ai nostri lettori proponendo quelli che sono i migliori step per riuscire a rendere più efficiente il periodo di formazione.

Il primo approccio: le guide

Il primo approccio deve sempre e comunque partire dalle guide. Il sito tradingonlinebroker.com così descrive una buona guida: «Una guida completa al trading forex e cfd online per principianti e professionisti non può considerare solo le opportunità che questa attività offre ma deve sempre tener presente quali sono i rischi che possono presentarsi».

Per questo motivo le guide devono costituire il primo approccio più serio al mondo degli investimenti finanziari: comprendere i rischi, iniziare ad informarsi sui termini, sulle tecniche, sulle nozioni da assimilare, etc. Le guide ti immergono direttamente nel cuore pulsante del flusso di informazioni concernenti il trading online e, ancor prima che tu possa iniziare a farti idee sbagliate o pensare di essere pronto senza esserlo, la guida interviene per farti ragionare e rimetterti sulle buona strada.

Un’altra caratteristica positiva delle guide al trading online sta nel loro concentrarsi esplicitamente su un argomento in particolare, che sia una tecnica, uno strumento o un titolo finanziario: grazie alle guide il processo di apprendimento diviene quantificabile e suddividibile comodamente in porzioni da ripartire su più giorni. In questo modo non stresserai la mente e avrai tutto il tempo per assimilare le informazioni apprese.

Trading online: come utilizzare le informazioni dai mercati

Le informazioni provenienti dai mercati finanziari saranno, una volta che avrai tutte le conoscenze necessarie a comprenderle a pieno, il tuo pane quotidiano: si tratta di dati, notizie e analisi di titoli finanziari, siano essi azioni, materie prime, coppie di valute o criptovalute.

Le informazioni non sono direttamente convertibili in un investimento: per quello bisognerà sempre e comunque ricorrere ad analisi tecnica e analisi fondamentale. Ciò che le informazioni permettono di fare sono piccoli accorgimenti sugli investimenti, ricavare proiezioni o farsi un’idea generale e panoramica di un settore. Esse sono eccellenti indicatori di rotta.

Per questo motivo riuscire a leggere le informazioni sui mercati finanziari non è meno importante di essere in grado di fare analisi tecnica e fondamentale su un titolo.

Il trading online intra-day

Se le notizie più strutturate sono vitali per il trading sul medio-lungo periodo, le flash news, spesso simili a telegrammi più che a articoli ben strutturati, sono la manna dal cielo per i traders che preferiscono un approccio più sul breve periodo: le notizie trasmesse in tempo reale, infatti, se interpretate correttamente e se utili, permettono di fare quegli aggiustamenti minuscoli ma indispensabili per l’operatività intra-day.

Ovviamente, rispetto alle strategie di trading sul medio e lungo periodo, nel trading intra-day la rapidità è tutto, ma i profitti che se ne possono ricavare sono esorbitanti: nelle variazioni delle quotazioni di un asset anche di pochi centesimi, se previsti e coperti da un investimento mirato, si nascondono profitti allucinanti!

I traders puri, ovvero coloro che non puntano, come i cassettisti, alla costruzione di un portafoglio azionario ingente, ma alla speculazione fulminea, sono caratterizzati da una velocità di valutazione e da una prontezza di riflessi enorme, oltre che, ovviamente, da una crescita del proprio capitale altrettanto sorprendente.