Potenza, guida in stato di ebbrezza. Controlli della Polizia Locale su neopatentati

Sabato 15 febbraio, nella fascia oraria serale, prima e dopo le ore 24, la Polizia Locale di Potenza, con l’impiego di due equipaggi a bordo di veicoli e sei operatori, ha effettuato, in diverse zone cittadine, numerosi posti di controllo per la verifica del tasso alcolemico dei conducenti. Nell’ambito degli accertamenti effettuati mediante l’utilizzo della specifica apparecchiatura, l’etilometro in dotazione al comando di Polizia locale, strumentazione opportunamente omologata e in regola con la taratura periodica prevista per legge, sono stati fermati e controllati 40 veicoli, condotti per lo più da giovanissimi e neopatentati, il cui esito, per tutti, circa lo stato di ebrezza alla guida, ha fornito riscontro negativo. “Dato quest’ultimo estremante utile – sostiene la comandante Anna Bellobuono che evidenzia quanto l’attività di prevenzione, ancora prima di quella più convenzionalmente repressiva, sia indispensabile. In quest’ottica, come Polizia locale del capoluogo di regione, nella consapevolezza del ruolo che rivestiamo, proseguiamo il lavoro che prevede anche importanti campagne di sensibilizzazione attraverso le quali, soprattutto nelle scuole dell’obbligo, annualmente, viene dedicata puntuale attenzione alla divulgazione di tutte quelle nozioni di base in materia di educazione stradale e di comportamento alla guida”. I controlli della Polizia locale, che si concentreranno in particolare sulla guida in stato di ebbrezza, continueranno nei mesi a seguire “constata la concomitanza dell’approssimarsi della stagione primaverile ed estiva”.