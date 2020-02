Potenza, il carnevale dell’inclusione in contrada Bucaletto con “Carnival Parade”. Appuntamento al 20 febbraio

“Carnival Parade” il Carnevale dell’inclusione a Potenza, che si svolgerà in contrada Bucaletto il 20 febbraio dalle 10,30 alle 13:00. L’iniziativa, organizzata dalla Coop. La Mimosa-Centro attraverso l’attività del socio-educativo diurno “Rotary” in collaborazione con l’Istituto comprensivo “G. Leopardi” nasce per rendere tutti i bambini del quartiere, la cittadinanza e gli utenti del centro protagonisti di un giorno di allegria, divertimento e amicizia. Durante la mattinata gli alunni dell’Istituto “Rodari” e dell’infanzia “Santa Maria della Speranza” si recheranno presso il Csed Rotary dove sarà previsto un momento di accoglienza e di festa, successivamente avrà inizio la sfilata in maschera tra le strade del quartiere fino a raggiungere l’ist. Rodari e continuare la festa tra animazione, gonfiabili, balli e divertimento. Nel corso della manifestazione gli utenti del Csed mostreranno i prodotti realizzati grazie al laboratorio “Carnevale Sostenibile”, svolto con la collaborazione di Legambiente, il quale prevede la realizzazione di maschere con materiale da riciclo, decori e la maschera “Albero”. Il tema dell’ecologia e sostenibilità resta il filo conduttore di molte manifestazioni promosse dalla Coop. La Mimosa. La sfilata sarà caratterizzata dalla presenza di un pulmino addobbato a tema, il mezzo oltra a permettere a tutti di prendere parte alla sfilata sarà abbellito a tema rendendo la sfilata più colorata divertente coloro che ne prenderanno parte. Questa iniziativa si inserisce tra le tante sinergie e iniziative promosse dai protagonisti del quartiere di Bucaletto al fine di valorizzare le reti sociali sul territorio fornendo nel contempo un modello di inclusione possibile.