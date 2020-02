Picerno, a fuoco un deposito con all’intero mezzi agricoli e balle di fieno

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza, ieri pomeriggio, sono intervenuti in contrada Alto Cesine a Picerno, per incendio deposito con all’interno mezzi agricoli ed alcune balle di fieno. I Vigili del fuoco giunti sul posto con una autopompa, una autobotte e sei uomini, hanno trovato l’incendio già parzialmente spento grazie all’operato dei proprietari e vicini, il personale VV.F. ha provveduto ad ultimare lo spegnimento dell’incendio e ad effettuare la bonifica dell’area interessata. Terminate le operazioni di spegnimento, si è provveduto alla messa in sicurezza dei locali interessati e verifica anche dei locali attigui, quest’ultimi non presentavano nessun danno. Seguiranno accertamenti tecnici per stabilire le cause dell’incendio.