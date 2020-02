Basilicata, esenzione pagamento ticket dal Pronto Soccorso in codice bianco per le Forze Armate. Approvata mozione dal consiglio regionale

Il Consiglio regionale di Basilicata ha approvato a maggioranza la mozione presentata dal consigliere leghista Massimo Zullino su “Esenzione del pagamento della quota di accesso e di compartecipazione della spesa sanitaria per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento Civile e Militare, Arma dei Carabinieri, Forze Armate, Polizia Locale (Provinciale a Comunale) e Vigili del Fuoco. “Con questo provvedimento si impegna la Giunta regionale ad attivarsi al fine di prevedere il non assoggettamento al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa sanitaria per chi opera all’interno delle forze dell’ordine, dell’esercito, della polizia locale e dei vigili del fuoco che accede per infortunio sul lavoro in pronto soccorso in codice bianco.

Un’iniziativa già attuata dalla Regione Lombardia che diventa un vero e proprio messaggio politico di vicinanza a chi ogni giorno rischia per difendere la sicurezza”. Afferma il Presidente Zullino. “La normativa vigente già prevede i casi di esenzione, come le persone con più di 65 anni, i bambini sotto i 14 anni, gli invalidi, le persone con pensione al minimo o i lavoratori con copertura Inail che abbiano un infortunio sul lavoro. La disparità di trattamento per le forze armate che sono tenute al pagamento del ticket, non godendo di copertura assicurativa da parte dell’Inail, deve essere superata perché è doveroso riconoscere merito a tutti quegli uomini e quelle donne che ogni giorno rischiano la avita per difendere l’incolumità dei cittadini”. Conclude il consigliere Massimo Zullino.