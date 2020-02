Programma Operativo Nazionale “Legalità”2014–2020”, videosorveglianza anche nell’area industriale di Tito. Lavori consegnati

Programma Operativo Nazionale “Legalità”2014–2020”, lavori di realizzazione di impianti di videosorveglianza nelle aree industriali di Potenza, San Nicola di Melfi e Tito

Com’è noto il Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014 – 2020, piano di investimento a cofinanziamento europeo, nell’ambito del proprio Asse II – Linea di Azione 2.1.1., prevede la realizzazione di interventi di presidio tecnologico del territorio con l’obiettivo di contribuire a definire nuovi standard di legalità in aree strategiche per lo sviluppo economico. In attuazione di tale linea programmatica il suddetto P.O.N. Legalità ha finanziato – a favore del Consorzio di Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – il progetto “Lavori di realizzazione di impianti di videosorveglianza nelle Aree Industriali di San Nicola di Melfi, di Potenza e di Tito”, che, per un valore di € 1.548.592,55, prevede l’installazione di un sistema complesso di videosorveglianza, con videocamere e sensori finalizzati ad incrementare i livelli di sicurezza delle aree produttive in argomento nonché a potenziare la prevenzione e repressione dei reati che limitano l’attività imprenditoriale. I lavori sono stati consegnati in data 4 febbraio 2020. L’intervento, evidentemente, genererà evidenti ricadute positive su tutto il territorio provinciale in termini di sicurezza, investimenti e legalità. Lo rende noto la Prefettura di Potenza.